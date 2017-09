Tchad : Le général Adoum Ngaré prend la tête des opérations du renseignement militaire

Le général de brigade, Adoum Ngaré Hassane a été nommé hier par décret présidentiel à la tête de la direction des opérations et de la recherche des renseignements militaires.



Adoum Hassan Ngaré avait auparavant occupé le poste de chef d'Etat Major de l'Armée de Terre. Il avait remplacé le 14 février 2011 le Général de corps d'armée Taher Erda, actuel directeur général de la police nationale.



Le nouveau directeur général du renseignement militaire est le général de corps d’armée, Mahamat Ismaël Chaïbo. Le directeur général adjoint est le général de brigade, Ibrahim Djibrine Adam.



Le renseignement militaire est chargé de recueillir de l'information, d'analyser et de diffuser le renseignement vers les armées, les forces en opérations et les organismes centraux de la défense.