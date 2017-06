Tchad : Le gouvernement appelle à encourager l’entreprenariat

Le Premier ministre, Pahimi Padacké Albert, a appelé ce mercredi 7 juin, les membres du gouvernement, le patronat et les partenaires techniques et financiers du Tchad, à redoubler d'efforts pour améliorer et favoriser l'émergence du climat des affaires au Tchad afin d'encourager l'entreprenariat local et d'attirer un nombre important d'investisseurs étrangers.



Le chef du gouvernement s'exprimait au cours d'une réunion du haut comité interministériel chargé du suivi et du contrôle des indicateurs de mesure de la réglementation du climat des affaires, qui se tenait à la Primature.



Le locataire de la Primature envisage plusieurs réformes pour "rendre plus propice le climat des affaires".