Tchad : Le gouvernement veut instaurer une couverture sanitaire universelle

Le gouvernement réfléchi à la mise en oeuvre effective d'une couverture sanitaire universelle, et se penche sur un plan stratégique national.



Le Haut Comité Interministériel de la Stratégie Nationale de Couverture Sanitaire Universelle, qui s'est réuni, il y a deux semaines, autour du Premier ministre, a exploré les voix et moyens en vue d'améliorer davantage les soins dans les structures sanitaires et hospitaliers sur l’ensemble du territoire national.



"L’objectif de la SN-CSU est de garantir à la population un accès aux services de santé de qualité, d’éviter de placer l’individu et la famille dans une situation financière difficile, et de protéger la population contre les risques ayant une incidence sur la santé dans un esprit d’équité et de solidarité. D’ores et déjà des avancées sont perceptibles dans ce sens. Mais le Gouvernement n’entend pas rester là. Il veut se doter d’un dispositif plus efficace mais qui requiert une synergie d’action", a déclaré le Premier ministre, Pahimi Padacké Albert, au cours de cette réunion, réunissant ministres, secrétaires généraux et conseillers à la Primature.



La première ébauche du document, établi, se conforme à la couverture universelle en matière de santé, que propulse l'Organisation Mondiale de la Santé. Son but est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de santé sans encourir de difficultés financières. "Pour cela il faut : un système de santé solide, efficace et bien géré ; des soins à un coût abordable; l'accès aux médicaments et technologies médicales; des personnels de santé en nombre suffisant, bien formés et motivés", indique l'OMS.



Le chef du gouvernement a émis le souhait de voir le Haut comité s'élargir à d'autres acteurs, dans le cadre d'une approche participative.