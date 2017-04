Tchad : Le gouverneur du Batha au contact des populations

Le gouverneur de la région du Batha, Maitre Jean Bernard Padaré a entamé une tournée administrative dans la région du Batha Est. Il s'est notamment rendu à Oum Hadjer, et dans plusieurs villages avoisinants.



Un grand nombre de citoyens de la ville se sont mobilisés pour accueillir le gouverneur qui effectue sa première tournée depuis sa prise de fonctions, il y a trois mois.



Les principaux problèmes soulevés par les populations se résument aux litiges autour des questions foncières, questions intercommunautaires et désaccord entre les principaux conseillers communaux de la mairie d'Oum Hadjer.



Le gouverneur de la région du Batha a abordé plusieurs sujets : Sécurité, éducation, rôle des chef de cantons, interdiction de mariage des enfants et conflits intercommunautaires.



Des comités de veilles ont été créés pour mette fin aux coupeurs de routes et vols de détails, en coordination entre les chefs de canton et le sous-préfet.



Le gouverneur a demandé de contribuer à la consolidation de la paix. "Les décisions de l'Etat ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté", a estimé le gouverneur.