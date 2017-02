Tchad : Le maire du 5ème arrondissement appelle à éviter les stationnements anarchiques

Le maire de la commune du 5ème arrondissement, M. Mahamat Saleh Moussa, a appelé les citoyens à éviter de stationner anarchiquement aux abords des rues et dans le marché de champ de fil. Cette mesure souhaitée par la mairie vise à fluidifier la circulation.



Toutefois, en guise de compensation, il apparait essentiel pour les mairies d'arrondissement d'aménager des places de parkings autour des marchés pour les véhicules. Un tel procédé viendrait accélérer la fluidification du trafic routier et des embouteillages aux abords des marchés, renforcer la sécurisation et le contrôle des lieux de fortes affluences par les forces de l'ordre.