Tchad : Le médecin, la sage-femme et l'infirmière à la barre dans l'affaire du bébé enlevé

La présumée voleuse d'un nouveau-né, un médecin, une sage-femme, une infirmière et la mère de la victime ont comparu, ce lundi 29 mai 2017, au parquet afin de confronter les différentes personnes présentes lors de la disparition d'un nouveau-né , le 14 avril dernier, au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant.Le médecin a admis avoir consulté la présumée coupable du vol d'un nouveau né. Toutefois, cette dernière ne présentait aucun signe de grossesse, et devait se présenter à un nouveau rendez-vous, en vain.La sage-femme et l'infirmière ont affirmés avoir quitté, l'une après l'autre, le service, après avoir fait l'essentiel lors de l'accouchement de la mère d'un nouveau-né. Elles clament leur innocence dans la disparition de ce nouveau-né, retrouvé 72 heures après par les services de renseignements.Les juges ont saisis les deux téléphones portables de la sage-femme et de l'infirmière pour permettre de procéder au contrôle des communications effectuées pendant la disparition d'un nouveau-né à l'hôpital de la Mère et de l'Enfant.L'audience est reportée au 12 juin pour permettre d'apporter des clarifications sur les communications téléphoniques.