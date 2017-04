Tchad : Le ministre de la Justice voudrait démissionner après l'attaque d'un convoi de détenus

Le ministre de la Justice, Ahmat Mahamat Hassan s'apprêterait à présenter sa démission pour protester contre l'assassinat de dix prisonniers et deux militaires de la garde nomade, par des individus armés à bord de trois véhicules. Les assaillants ont tendu une embuscade à quelques kilomètres de Massaguet, d'après une source proche du département de la justice et des droits de l'homme.



Quelques responsables feraient pression auprès du ministre pour le convaincre de renoncer à démissionner. Tout porte à croire qu'il serait déçu par l'impunité dont jouissent certaines personnes.



Le Premier ministre s'était également étonné, la semaine dernière, dans un message adressé aux forces de défense et de sécurité, de l'impunité dont jouissent certaines personnes.