Tchad : Le ministre de la fonction publique prône l'apaisement et l'unité

DECLARATION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL

A L’OCCASION DU 1ER MAI 2017 , FETE DU TRAVAIL



Travailleuses et Travailleurs



C’est pour moi un véritable honneur et un immense privilège de m’adresser à vous à l’occasion de la fête du 1er mai, fête du travail.



Cette fête revêt, Cette année, un caractère spécial, dans la mesure où notre pays fait face à une profonde crise économique et financière aigue, durement ressentie par les populations et particulièrement les travailleurs et leur famille.



Les conséquences de cette crise sur le monde du travail, sont en effet multiples : la fermeture des entreprises, la perte massive des emplois et l’accroissement du chômage surtout celui des jeunes et des femmes, en sont les regrettables illustrations.





La raison d’être du travail consiste à créer de la richesse pour tous. C’est pourquoi, la situation des travailleuses et travailleurs constitue une préoccupation majeure pour le Gouvernement.



Le Président de la République, Chef de l’Etat, 1er travailleur de notre pays, Son Excellence IDRISS DEBY ITNO, pour son nouveau mandat, fait de la relance économique et de la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, les grandes priorités dans son programme, qu’il a instruit le Gouvernement de les mettre en œuvre.



Aussi, face à l’ampleur des défis à relever, le dialogue social avec les travailleurs pour un climat social apaisé, est une des conditions de succès du processus de redressement de notre économie caractérisée par une baisse drastique des recettes.

Cet objectif légitime, ne peut assurément se réaliser que par les efforts conjugués du Gouvernement et des partenaires sociaux, dans une confiance sans équivoque et un dialogue social transparent et sincère.





Travailleuses et Travailleurs



A l’issue de vos manifestations, vous ferez parvenir au Gouvernement vos préoccupations.



Cependant, elles méritent, pour leur résolution efficace et efficiente, la mise en commun de nos efforts.



Nous devons, dans cette même vision, maintenir un dialogue constructif avec tous les acteurs du monde du travail que vous êtes.



Il s’agira, dans cet espace d’échanges, de passer en revue les préoccupations essentielles des travailleurs en vue d’y apporter des solutions d’ensemble, à la fois réalistes et réalisables.



C’est le sens de l’initiative prise par le Gouvernement, à travers la création du Comité Technique Tripartite d’Etude et de Réflexion sur les modalités d’instauration d’une paix sociale durable.



L’objectif de ce Comité est d’identifier les causes de la crise pour y apporter des solutions adéquates, en tenant compte, bien évidemment, des contraintes financières persistantes de l’Etat.



Si le droit de grève vous est légitimement reconnu, votre devoir de fils de ce pays vous commande la retenue, afin d’éviter de compromettre les efforts déployés par tous pour préserver la paix sociale que nous connaissons en ce moment.









Travailleuses et Travailleurs



L’ambition du Président de la République de faire du Tchad un pays émergent à l’horizon 2030, exige de grandes reformes. A cet effet, une attention particulière sera accordée aux conditions de travail et de vie de la masse laborieuse.

Dans tous les cas, c’est par l’effectivité d’une conscience professionnelle affirmée, individuelle et collective que notre pays pourra renouer avec la prospérité et assurer une politique sociale hardie au bénéfice de tous.



La promotion de la croissance et du développement ne peut se faire sans l’existence d’un environnement de paix sociale. Dans ce contexte, la liberté syndicale, pour être constructive, doit s’accompagner de l’éthique de la responsabilité sociale envers les travailleurs.



Aussi, voudrais-je en appeler à l’engagement de tous pour un fonctionnement régulier des syndicats, dans le respect des règles juridiques et déontologiques, tout en évitant les querelles intestines à travers les activités préjudiciables à l’ordre public et à la paix sociale.



Bonne fête du travail à toutes et à tous.



Je vous remercie.