Tchad : Le neveu du Président blessé par balles, 3 morts au sein de la DGSSIE

Le neveu du chef de l'Etat, Tahir Youssouf Boy a été blessé lors de la course poursuite engagée contre le meurtrier du commandant de bataillon Bichara Teguene Diguim, tué ce matin, par ailleurs cousin germain du général Bokhit Diguim, neveu du président Idriss Deby.



Le présumé auteur du tir mortel du commandant de bataillon de la DGSSIE se nomme Mahamat Naye, intercepté à Farcha puis tué sur le champ lors d'une course-poursuite engagée contre lui par deux officiers gradés, en l'occurrence Tahir Youssouf Boy, afin de venger son cousin froidement assassiné.



Un différend aurait opposé le commandant de bataillon Teguen Bichara Diguim, neveu du chef de l'Etat et l'un de ses officiers appelé Mahamat Naye, qui serait intervenu suite à l'affectation de ce dernier par le premier, ce qui serait à l'origine de cette violence inouï, débouchant sur la mort de deux personnes et faisant deux blessés.



Lorsque l'officier Mahamat Naye a été poursuivi par les proches de la victime, conduit par Tahir Youssouf, il aurait opposé une farouche résistance avant d'être abattu en blessant deux personnes sur le champ, dont Tahir Youssouf Boy neveu du président Déby Itno.



(actualisation) L'un des blessés vient de rendre l'âme à l'hôpital, portant le bilan définitif à 3 morts et 1 blessé.