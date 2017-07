Tchad : Le nouveau maire de Moundou exclu de sa formation politique

Par décision N°47/CN/BEN/2017, conformément aux articles 33, 44 et 49 de ses textes de base, le bureau exécutif national de la Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement (CTPD), a exclu le nouveau maire de Moundou, Nerolel Ndokolai, de ce parti politique de l'opposition.



Son parti politique lui reproche d'entretenir des campagnes de dénigrement, d'avoir un comportement et des agissements de nature à discréditer le parti.



Par ailleurs, tout acte pris par celui-ci n'engagera que sa personne, d'après la décision prise par la Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement(CTPD).



Nadlo Nguinanbaye, correspondant d'Alwihda Info à Moundou