Tchad : Le premier ministre fait un rappel aux règles des usages diplomatiques

Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert a fait hier, une communication sur les usages diplomatiques, au cours d'un conseil des ministres ordinaire, tenu au Palais présidentiel en présence du chef de l'Etat.



Le chef du gouvernement a rappelé aux ministres et secrétaires d'Etat que pour "rendre visible et légitime", les aspirations de la politique d’ouverture des autorités, la contribution de chaque ministre doit se baser, sur le principe et la pratique d’un travail coordonné par le ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale.



Par ailleurs, deux projets de décrets portant d'une part sur la mise en place d’un dispositif institutionnel national de suivi et évaluation du Programme national de développement 2017-2021, et d'autre part sur la politique nationale du genre, ont été adoptés par le conseil des ministres.