Tchad : Le président Idriss Déby invite le nouveau gouvernement à une gestion rigoureuse

Le nouveau gouvernement a participé, ce vendredi 10 février 2017, pour la première fois, quelques jours après sa nomination, à un conseil extraordinaire des ministres tenu au Palais Présidentiel, sous la présidence du Chef de l'État Idriss Deby.



​Ce Conseil extraordinaire des Ministre a inscrit un seul point à l'ordre du jour qui est celui de présenter le gouvernement issu du décret présidentiel n°51 du 5 février 2017, composé d'une équipe de 38 membres. Cette nouvelle équipe gouvernementale a connu une légère modification avec 6 entrées et 8 départs pour permettre de continuer les programmes et les réformes élaborés par le gouvernement, en vue de remédier au marasme économique et financier que connait actuellement le pays.



Après avoir remercié le président pour la confiance réitéré à sa personne pour diriger le gouvernement, le premier ministre Pahimi Padacke Albert a souligné que la constitution de cette équipe gouvernementale est guidée par l'expérience et le parcours personnel de chaque membre. Par ailleurs, il a indiqué que son gouvernement va s'atteler à mettre en oeuvre d'une manière vigoureuse, les objectifs et les engagements que le Chef de l'État a pris en août 2016. Avant d'ajouter que cette feuille de route leur oblige à être exemplaire pour juguler cette crise économique et financière, et mener le pays vers la prospérité.



Le premier ministre et son gouvernement ont pris l'engagement de travailler avec dévouement, loyauté et une forte cohésion pour obtenir des résultats concrets.



Pour sa part, le président a salué l'engagement du premier ministre avant d'indiquer que le peu de changement intervenu au sein du nouveau gouvernement doit permettre d'encourager à continuer le travail initié dans le contexte de cette crise. Avant de recommander au nouveau gouvernement de prêter une attention particulière à la gestion rigoureuse des ressources du pays, la lutte sans merci contre la corruption qui met à mal le développement et le système de gouvernance, la promotion de compétence des agents et des cadres, le chef de l'Etat a appelé à privilégier un dialogue franc et direct avec tous les partenaires sociaux, et faire preuve d'esprit d'équipe dans l'action gouvernementale. Ce conseil extraordinaire de ministre a duré 45 minutes.