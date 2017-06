Tchad : Le prix du ciment va-t-il enfin baisser ?

Le prix du ciment va-t-il baisser ou rester inchangé ? C'est la question qui revient sur toutes les lèvres depuis l'inauguration, hier matin, de la nouvelle cimenterie de Lamadji qui affiche une capacité de production nettement supérieure à celle de Baoré, de 500.000 jusqu'à 1 million de sacs de ciment par an, de quoi couvrir "les besoins" du Tchad.



Si rien n'a filtré sur un barème, le prix officiel du sac de ciment à la sortie d'usine fait l'objet de tractations. Du côté de la Présidence de la République, on assurait ce matin que "le prix du sac de ciment va être fixé à un prix abordable", sans donner d'amples précisions. Un peu plus tard dans la journée, peu après l'inauguration, le Président de la République a accordé une audience au Palais, à une délégation du groupe CIMAF-Afrique conduite par son Président Directeur général, M. Anas Sefrioui. Ce dernier a déclaré que "des paramètres seront étudiés avec minutie avant de fixer ledit prix" officiel du sac de ciment.



La nouvelle cimenterie laisse perplexe les tchadiens, déçus de l'échec de la première cimenterie chinoise qui a contribué à augmenter sur le marché le prix du ciment. Les populations retiennent leur souffle et espèrent enfin pouvoir acheter du ciment à bas coût. Une éventuelle réduction drastique peut relancer et accélérer le secteur de la construction.