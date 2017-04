Tchad : Le procureur remercie le Garde des Sceaux d'avoir permis l'arrestation des assaillants

Le procureur général, Louapambé Maouli Bruno, a dévoilé à la presse, ce matin, les visages des quatre présumés assaillants de l'attaque contre un convoi de détenus, avant-hier nuit, près de Massaguet. Il a remercié le ministre de la Justice et a loué ses efforts, permettant l'arrestation des présumés assaillants.



"La justice fait de son mieux pour répondre aux attentes des justiciables. C'est ça l'Etat de droit. Les efforts de nos autorités judiciaires, les efforts les plus appréciables du garde des sceaux, qui a toujours été à nos côtés, nous ont permis aujourd'hui de mettre la main sur ceux qui veulent faire croire à l'opinion internationale que le Tchad est en relégation, que le Tchad ne connait pas la loi. Le contrat a été démantelé", a affirmé le Procureur général.



Les autorités judiciaires et policières ont immédiatement réagi après l'attaque, réussissant à mettre la main sur les présumés assaillants, moins de 48 heures après les tueries meurtrières.



"Nous l'avons déjà fait par le passé, dans le procès DDS, dans le procès Zouhoura, dans le procès contre Boko Haram. Aujourd'hui, voilà une fois de plus les efforts que notre pays déploie pour faire comprendre que le Tchad respecte les droits. Dans tout Etat, il y a des brebis galeuses, les hautes autorités ont concentré beaucoup d'efforts pour que les lois, les règlements, la justice fonctionnent dans des conditions normales", a reconnu le Procureur général.



"Des personnes se sont mises en marges pour qu'il y ait ce genre de choses. Nous allons réprimer. Nous sommes un maillon important du système de répression mis en place par l'Etat", a souligné le Procureur général, Louapambé Maouli Bruno, ce matin, en présence du garde des sceaux, Ahmat Mahamat Hassan.



Le Procureur a également évoqué l'enquête en cours, affirmant ne pas avoir "une idée sur le nombre précis de personnes qui ont fait l'agression pour poser ces actes malheureux". Toutefois, il a précisé que "les forces de défense et de sécurité, et les éléments de la police judiciaire ont été instruits".



"Nous avons déjà mis la main sur un nombre important, 4 personnes. Nous attendons les résultats", a assuré le Procureur général.