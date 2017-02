Tchad : Le redoutable centre d’opérations de la Présidence

La création du centre d'opérations



L'agent Gadoullet déroule le scénario de l'attaque et identifie "l'énorme troue" qui sape le système de surveillance du Tchad. Après avoir créé deux bataillons présidentiels bien entrainés, il veut mettre au point un dispositif capable de renseigner l'Etat-major en permanence. Il prolonge son séjour à N'Djamena.



Il propose au chef de l'Etat de créer un centre d'opérations (CO) au sein de la Présidence, "doté d’un réseau capable de l’informer en temps réel de la situation sur l’ensemble du territoire", avec pour objectif de connecter les différentes antennes du réseau de renseignement à un central.



"Il y a urgence, car je n’ai aucun doute que les rebelles reviendront. La tâche n’est pas démesurée : en réalité le maillage du terrain est déjà effectué, le réseau de renseignement existe", explique Gadoullet.



Un vieux bâtiment colonial français désaffecté au sein du Palais est mis à disposition et les travaux sont financés par le Tchad. Le centre opérationnel est organisé "comme un centre opérationnel (CO) français". Puis, le Président vient inaugurer cette nouvelle structure qui compte une dizaine d'officiers, "collectant des informations et mettant à jour en permanence la situation tactique".



A l'intérieur du CO, une immense carte du Tchad, des ordinateurs, et des radios pour rester en contact avec le terrain. "Je ne me suis pas trompé : les rebelles n’ont pas dit leur dernier mot. Ils reviennent en 2008, encore plus nombreux, encore plus lourdement armés. Mais cette fois-ci le centre opérationnel les détecte dès qu’ils franchissent la frontière".



