Tchad : Le syndicat des chauffeurs dément une défection de ses membres

Le président du Syndicat National des Chauffeurs Tchadiens (SNCT), Hassan Mahamat Hamid, à fait, ce vendredi 29 septembre, au siège du syndicat au quartier Amriguebe, un point de presse pour démentir une supposée dissidence et dislocation au sein de cette cellule syndicale.



Il annonce, en outre, son affiliation à la Confédération Libre de Travailleurs du Tchad (CLTT).



Ce point de presse vise à porter à la connaissance de leurs partenaires de l'Afrique Centrale et de l'Ouest que le Syndicat National des Chauffeurs Tchadiens (SNCT) demeure intact dans sa structuration, dans son fonctionnement et dans ses actions syndicales.



Le syndicat demande à ses partenaires de maintenir leurs relations syndicales avec le SNCT. Cette cellule syndicale entend effectuer dans les jours à venir une mission syndicale pour rassurer les bureaux régionaux.



Le président du Syndicat National des Chauffeurs Tchadiens (SNCT), Hassan Mahamat Hamid a déclaré que le SNCT continuera à défendre tous les chauffeurs sans exception pour prévaloir leurs intérêts moraux et matériaux.