Tchad : Les USA apportent leur appui pour relever la presse de sa léthargie

Une panoplie de pistes de solution a été proposée au cours d'une vidéo-conférence entre le consultant et spécialiste des médias, David Applefield, et la presse pour la relever de sa léthargie.





Cette vidéo-conférence vise d’une part à diagnostiquer les difficultés sérieuses que traverse la presse tchadienne, due en partie au manque de sponsors, le coût exorbitant de l’impression des journaux, la mévente des journaux papiers, l’absence de la culture de la lecture et le taux élevé d’analphabétisme qui constituent un obstacle majeur à l’épanouissement de la presse tchadienne.



Le conférencier et les hommes des médias ont posé le jalon d'une solution idoine pour sortir de la léthargie actuelle. Le spécialiste des médias, David Applefield a recommandé de mettre sur pied un produit qui correspond à la consommation des lecteurs pour pouvoir développer le journal et générer des revenus, avant de préciser que toute parution irrégulière constitue un désastre pour le journal. Le spécialiste des médias, David Applefield a recommandé aux chaines de télévision de proposer des séries de programmes spécifiques, tout en faisant davantage la promotion de leurs propres émissions télévisées, faisant allusion à la CNN.

Il a souligné la possibilité de booster son chiffre des affaires en un temps record si des idées originales sont proposées dans le contenu du journal en invitant suffisamment le public qui sera pris en compte dans son vécu quotidien, pour qu’il se sente vraiment impliqué dans la promotion du journal.



David Applefield est spécialiste des Médias et de l’édition, auteur, formateur et journaliste originaire de Boston. Il est titulaire des diplômes d’Amherst Collège, de Northeastern University et de la Sorbonne. Il a consacré une bonne partie de sa carrière professionnelle à l’enseignement du journalisme à travers le monde et à la publication des œuvres littéraires à Paris où il vit depuis les années 80. David Applefield dispense le cours de la culture américaine à l’Institut d’Études Politiques en Afrique et au Moyen Orient pour le Département d’État, la Banque Mondiale et d'autres institutions. Il est actuellement le représentant économique de l’international Financial Times de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord.





