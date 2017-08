Tchad : Les adversaires politiques conviés à la Présidence pour échanger "sans langues de bois".

Le Président de la République reçoit depuis ce matin, les différents regroupements des partis politiques de l’opposition démocratiques. Les membres de la Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution (CPDC) et ceux de la Convention pour le changement et l’alternance démocratique (CAD) sont les premiers à être reçus par le Chef de l’Etat. "Le renforcement du processus démocratique était au centre de cette rencontre", a indiqué la Présidence de la République.



Le Palais a souligné qu'en tant que "garant des Institutions de la République et de la Constitution, le Chef de l’Etat reste et demeure ouvert au dialogue politique pour renforcer le processus démocratique. Constant sur cette ligne directrice, il a ouvert ce jeudi 10 août 2017, ses portes à onze regroupements des partis politiques de l’opposition démocratique".



A cette rencontre de concertation entre le Chef de l’Etat et ses adversaires politiques, "tous les sujets sont abordés sans tabous". Le Premier groupe à répondre à l’invitation du Président de la République est la Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution (CPDC) conduit par le député, Salibou Garba. Les membres cette plateforme politique sont venus converser avec le Chef de l’Etat sur l’organisation d’un dialogue inclusif et la libération de l’ex maire de la ville de Moundou, M. Laoukein Kourayo Médard.



La Convention pour le changement et l’alternance démocratique (CAD) présidée par le député Djimé Hybi Langtar est le deuxième regroupement à être consulté par le Chef de l’Etat. "Sans langue de bois et en toute confraternité politique", la CAD a décliné au Président de la République, sa vision des consultations et de la tenue du Forum en vue de la reforme institutionnelle de l’Etat, a confié M. Alladoum Djarma Balthazar, rapporteur général de la Convention pour le changement et l’alternance démocratique au sortir des discussions.



Les différentes rencontres se déroulent en présence du Premier ministre, Pahimi Padacké Albert, du Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Nagoum Yamassoum et du Directeur de Cabinet civil du Chef de l’Etat, M. Issa Ali Taher.