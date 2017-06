Tchad : Les agents contractuels de l'ONDR et conseillers du PNSA réclament leur dû

Les agents contractuels de l'Office National de Développement Rural (ONDR) et les conseillers du Programme National de la Sécurité Alimentaire (PNSA) en grève depuis février, décident, samedi 17 juin 2017, lors d'une assemblée générale tenue ce matin à la bourse du travail, de saisir le ministère des finances pour trouver une solution à leurs états de paie qui se trouvent au trésor depuis presque un mois, sans que cela ne puisse avancer et permettre de débloquer leur salaire.



Au total, 155 conseillers de l'Office National de la Sécurité Alimentaire (PNSA) accusent 14 mois d'arriérés de salaire tandis que les contractuels de l'ONDR attendent 4 mois de salaire impayés.



Par ailleurs, les conseillers agricoles du PNSA reprochent au responsable administratif et financier d'avoir tout fait pour débloquer en partie le salaire de la coordination et des antennes agricoles qui ont touché une partie de leur dû, et fait obstacle sur leur dossier en introduisant deux fiches qui auraient fait deux parcours différents au ministère des finances.



Cette grève risque de paralyser les activités agricoles dans les provinces pendant cette saison pluvieuse où l'État mise sur une production agricole excédentaire pour lutter contre la conjoncture économique difficile que connaît que pays depuis la chute drastique du pétrole sur le marché mondiale.



Au total, 600 contractuels de l'ONDR et 155 conseillers du PNSA sont en grève depuis février pour réclamer respectivement le paiement de 4 mois et 14 mois d'arriérés de salaire.