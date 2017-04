Tchad : Les agents de l'hôpital de la mère et de l'enfant partiront en grève

Les agents de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant vont partir en grève d'une semaine, à partir de lundi, avec un service minimum.



C'est une décision qui a été prise lors d'une assemblée générale tenue ce matin dans l'enceinte dudit hôpital pour protester contre le non paiement de 1 mois d'arriérés de salaire, 15 mois de prime d'intéressement, 9 mois de garde et 10 mois de responsabilité.