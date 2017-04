Tchad : Les choses se précisent à l'Agence Nationale des Titres sécurisés

Un décret 323 signé par le Président de la République, diffusé cette après-midi, nomme à l'Agence Nationale des titres sécurisés, sur proposition du ministre de la sécurité publique et de l'immigration, plusieurs personnalités.



Le nouveau directeur général est Mahamat Oumar Kessou, tandis que son adjoint est Brei Goulwa.



Mahmoud Adam Mahamat prend la tête de la direction du système intégré sécurisé, tandis qu'Ali Bourma, celle de l'accueil des usagers.



Pour sa part, Madame Manara Adam Idriss devient directrice de la formation, de la communication et de la sensibilisation.



Du côté des affaires administratives, financières et matérielles, la direction revient à Abdelsalam Issakha. Enfin, Foyata Monda prend les commandes de la direction des affaires juridiques.



Un organe sous tutelle du ministère de la sécurité publique



Le 21 février dernier, un décret (n°72) du chef de l'Etat nommait Abakar Adoum Haggar, au poste de Président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés ANATS).



Pour rappel, l'ANATS a été créée récemment par une ordonnance du 29 mars 2016, précédé d'un décret du 18 janvier 2016 portant organisation et fonctionnement.



L'agence est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la sécurité publique et de l'immigration. Elle a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’État en matière de titres sécurisés : certificat d'immatriculation et passeport biométrique.