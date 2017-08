Tchad : Les corporations de la jeunesse déplorent un vide juridique à leur égard

La présidente du Comité de Crise des Organisations de Jeunes (CCOJ), Mme. Djibrine Amalkher, a fait, ce samedi 26 août, au quartier Amriguebe, dans la commune du 5ème arrondissement de la ville de N'Djamena, un point de presse pour exiger l'organisation du congrès du Conseil National Consultatif des Jeunes du Tchad (CNCJT).



Ce point de presse du Comité de Crise vise d'une part à interpeller le gouvernement, les organisations des jeunes et les autres acteurs concernés à s'impliquer pour trouver une solution idoine à ce vide juridique savamment entretenu depuis février 2016 par une crise de leadership du au comportement malheureux de l'actuel responsable du Conseil National Consultatif des Jeunes du Tchad (CNCJT), d'après le Comité de Crise.



La présidente du Comité de Crise des Organisations de Jeunes (CCOJ), Mme. Djibrine Amalkher déplore qu'après avoir entamé des plaidoyers et des efforts auprès du ministère de tutelle, la situation demeure précaire faute de volonté des parties prenantes en vue de mettre un terme à cette crise en organisant un congrès pour sauvegarder toutes les corporations de la jeunesse Tchadienne.



Par ailleurs, elle plaide en faveur de l'inclusion totale de toutes les organisations de la jeunesse pour éviter toutes autres formes de contestation et de soulèvement tout en renforçant la transparence dans ce processus avant d'appeler les leaders des organisations des jeunes à adopter un comportement de responsabilité et d'unité face à cette crise de vide juridique savamment entretenu au niveau du Conseil National Consultatif des Jeunes du Tchad (CNCJT).



« Nous tenons à rappeler à l'opinion publique et aux organisations des jeunes que le comité veillera à l'évolution et à la participation massive des organisations des jeunes au congrès tout en restant vigilants face à notre demande », prévient la présidente du Comité de Crise des Organisations de Jeunes(CCOJ),Mme. Djibrine.