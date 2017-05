Tchad : Les corporations de presse condamnent l'enlèvement et la séquestration du journaliste Boulga David

Les organisations professionnelles de la communication, à savoir l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), l’Union des Radios Privées du Tchad (URPT) et l’Association des Editeurs de la Presse Privée du Tchad (AEPT) s’insurgent contre le zèle des agents de l’Agence Nationale de sécurité (ANS) qui continuent dans leur méconnaissance des lois de la République en enlevant et séquestrant les journalistes et les activistes qui ne font que leur travail.



Elles condamnent avec vigueur, ce comportement irresponsable en infligeant un traitement humiliant au journaliste Boulga David en plein exercice de son travail, ce qui rappelle bien, la période sombre de la tristement célèbre DDS sous le régime dictatorial de l’ex-président Hissein Habré et tient pour seul responsable la Présidence de la République dont relève l’ANS de tout ce qui adviendrait.



Par ailleurs, l’UJT, informe qu’une procédure judiciaire sera engagée contre le chef d’antenne de l’ANS du 4ème arrondissement et ses complices pour des préjudices subit par le journaliste Boulga David.