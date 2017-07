Tchad: Les députés esquivent les biens mal acquis au Canada

La majorité des personnes interrogées sur la journée d'hier au Parlement admettent que les parlementaires ont esquivé l'affaire des biens mal acquis placés au Canada et révélée par la presse nationale et internationale.



L'homme de la rue a souhaité que les député et le ministre des finances se prononcent sur ce dossier de 135 millions de dollars impliquant plusieurs hauts responsables. Evoquant les détournements, M. Christian Georges Diguimbaye a avoué qu'il n'est pas facile de lutter contre le détournement.



Par ailleurs, les parlementaires n'ont pas apprécié les mesures prises par le ministre des finances visant à réduire ou supprimer une partie de leur avantages. Mais, ils n'ont pas manqué de dénoncer les détournements, la corruption, le vol, le clientélisme, les nominations de complaisance.



Ils ont mis en demeure le ministre des finances de corriger ces fléaux jusqu'au 5 octobre. Le ministre des finances qui a bénéficié de la confiance des parlementaires, a réussi à faire passer sans encombre la loi des finances rectificative.