Tchad : Les distributeurs menacent d'arrêter l’approvisionnement en gaz

Les marqueteurs sont désormais dans le collimateur des distributeurs de gaz butane dans la ville de N'Djamena, qui risqueraient de dégénérer sur un bras de fer pouvant déboucher sur une probable rupture de gaz dans la capitale.



Tout serait parti d'une décision unilatérale prise par les marqueteurs, il y a une semaine, consistant à ne servir que les bouteilles de gaz appartenant à leurs sociétés, ce qui a suscité le mouvement d'humeur de la plupart de distributeurs.



Les distributeurs ont exprimé leur étonnement face à une telle décision qui contrarie la routine consistant à remplir les bouteilles de gaz butane auprès de n'importe quelle prestataire de leur choix.



D'après les distributeurs, Il s'agit d'un sabotage de la politique du chef de l'Etat qui vise à rendre facilement accessible le gaz à tous les ménages au Tchad. Pour eux, le gaz est subventionné par l'Etat, et il n'y a pas de possibilité d'augmenter le prix pour récupérer le coût de transport supplémentaire.



« Si un distributeur qui détient plusieurs bouteilles appartenant à des sociétés différentes, doit remplir chaque bouteille auprès de chaque société propriétaire, c'est un grand problème », explique un distributeur.



En outre, les distributeurs de gaz butane accusent les marqueteurs ARSAT, Gaz Com et Total d'être derrière cette décision. Ils menacent par conséquent d'arrêter la distribution de gaz dans la ville de N'Djamena au cas où l'on continue à exiger le remplissage auprès d'une seule société où les distributeurs sont abonnés . Les distributeurs relèvent que cette décision ne provient d'aucune autorité compétente en la matière.