Tchad : Les évêques appellent à plus de justice pour surmonter l'insécurité

Le secrétaire général de la Conférence Épiscopale du Tchad (CET), M. Labbi Yves Allangomi a fait un point de presse, ce vendredi 28 avril 2017, au siège de ladite institution, au quartier Sabangali, relatif à la session restreinte de la Conférence Épiscopale du Tchad.



Cette session tenue dans un climat de prière et de réflexion a permis d'échanger sur la vie, les activités et événements dans les différents diocèses, le phénomène de la religiosité, l'insécurité généralisée, la persistance des tensions intercommunautaires et la pauvreté grandissante.



Le secrétaire général de la Conférence Épiscopale du Tchad, M. Labbi Yves Allangomi a déclaré que les évêques constatent avec beaucoup de joie la participation des fidèles aux retraites de carême, et l'accueil de nouveaux baptisés dans la vie de l'Église à travers le baptême, avant d'exprimer leur préoccupation face à diverses formes de religiosité qui attirent de plus en plus, un bon nombre de fidèles chrétiens, avec ambiguïté et angoisse.



"Les évêques encouragent les fidèles à faire confiance au Christ, il faut laisser la parole de Dieu nous évangéliser dans les profondeurs de nos cultures, et dans notre manière de nous situer dans la société. Vue la situation désolante de nos jeunes, les évêques ont élargi leur pensée pour la question de l'éducation intellectuelle et humaine dans notre pays et par-delà dans la sous-région comme un défi permanent à relever", a-t-il indiqué.



Les évêques encouragent la société tchadienne à la conversation, à l'espérance et à plus de justice pour surmonter l'insécurité, les tensions intercommunautaires et la pauvreté.