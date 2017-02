Tchad : Les facultés touchées par plusieurs décrets de nominations

Nominations à des postes de responsabilité au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ce mardi 14 février 2017.



Directeur de l'École Doctorale, Science Technique et Environnement: Pr. Aboubakar Bey

Secrétaire Scientifique: Pr. Ngarasta Ngarkodje

Directeur de l'École Doctorale, Lettres Sciences Humaines et Sociales: Pr. Djaranga djita Issa

Secrétaire Scientifique: Pr. Khalil Aliyo



Faculté de Doyen de la Faculté Science de la Santé Humaine : Dr. Ali Mahamat Moussa

Vice-doyen: Dr. Djekonde Antoinette

Doyen de la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques: Dr. Djikoloum Benjamin

Vice doyen: Dr.Oumar Mahamat Djago

Doyen de la Faculté de Sciences Économiques et de la gestion: Dr.Djimasra Nodjitide

Vice doyen: Dr. Mahamat Bachar Alkatib

Doyen de la Faculté de Sciences Exactes et Appliquées : Dr. Ahmat Charfadine Mahamat

Vice Doyen: Dr. Mahamat Nour Adam Sakine

Doyen de la Faculté de la Science Humaine et sociale : Dr Vincent De Paule

Vice-doyen: Dr Mahamat Zene Abakar

Doyen de la Faculté de Langues, Lettres, Arts et Communication: Dr: Madjindaye Florent

Vice-doyen: Mahamat Nour Alfal

Doyen de la Faculté de la Science de l'Éducation : Dr Hassan Bouba Djimet

Vice-doyen: Dr. Naymoudi Mbaygatro



Décret signé par Idriss Déby