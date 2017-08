Tchad : Les jeunes de Bébédjia découvrent la cinématographie et l'audiovisuel grâce à un studio

Le studio "Bossy Son Soleil Levant" de Doba, en partenariat avec la commune de Bébédjia organise cette formation pour renforcer la capacité sur les techniques de journalisme et donner aux jeunes une ouverture dans le monde cinématographique et le rattachement à la presse.



Durant une semaine de formation, les participants auront à suivre la formation en théorie et en pratique sur trois modules notamment la cinématgraphie, le tournage d'un film et le montage d'un film.



Pour le formateur, Djimram Ndodjim par ailleurs responsable du studio "Bossy son soleil levant", cette formation doit sortir les jeunes des maux qui minent la société et les rendre autosuffisant, c'est aussi une forme de lutte contre le chômage.



Notons que les participants ont pris ce matin le premier goût au tournage de film. En guise de base de la cinématographie, il était essentiellement question des échelles de plan de cinéma.



REOUHOUDOU INNOCENT.