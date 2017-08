Tchad : Les lauréats du concours de mathématiques primés

Le Lycée Étoile Polaire a primé, ce lundi 14 juillet 2017, dans la cour dudit établissement, les cinq lauréats en mathématiques en présence du directeur général des enseignements et de la formation du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mahamat Alboukhari Oumar, de l'initiateur du concours, le général de brigade, Kelley Abdallah Lebine et d'autres invités de marque et de lauréats.



Les premiers trapus en mathématiques proviennent du Lycée Ibnou Cina.