Tchad : Les meilleurs lauréats au baccalauréat récompensés

Le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique ont organisé ce matin la cérémonie de remise des prix aux meilleurs bacheliers de la session 2017. La cérémonie a été présidée par la Première Dame, Hinda Déby au Palais du 15 janvier.



Plusieurs prix dont des chèques ont été remis aux "meilleurs lauréats du baccalauréat".



A l'issue de la première session, 2832 candidats ont obtenu la mention "assez-bien", tandis que 365 personnes ont décroché la mention "Bien". Au total, 3205 personnes ont obtenu une mention, soit 20,8% sur l'ensemble des admis d'office.



783 filles ont obtenu une mention cette année, contre 2422 mentions pour les garçons. Au total, 4201 filles et 11.163 garçons ont été admis d'office au baccalauréat session 2017.