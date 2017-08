Tchad : Les résultats du baccalauréat dans les heures qui suivent sur le net, Tigo & Airtel

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) "informe les candidats et toute l'opinion nationale que la délibération a lieu au moment où ces lignes sont écrites. Par conséquent, les résultats seront publiés dans les heures qui suivent", selon un communiqué diffusé cette après-midi.



Les résultats du baccalauréat seront affichés dans quelques instants dans les différents centres d'examen, et seront accessibles peu après par le biais des opérateurs téléphoniques (Tigo & Airtel) et via le site web de l'ONECS onecs.org.



Des journalistes sont actuellement au siège de l'ONECS dans l'attente de l'affichage.