Tchad : Libération de 2 membres de "Iyina" après une condamnation à six mois de sursis

De nombreux jeunes étaient regroupés au Palais de Justice, depuis ce matin où a eu lieu la délibération sur le sort de deux acteurs de la société civile.



(actualisation) La cour vient de confirmer la condamnation de Bertrand Solo NGandje et Nadjo Kaina, à six mois de prison avec suris. Les deux hommes sont actuellement dans la cour du Palais de justice et sont libres de leurs mouvements.



Le 27 avril dernier, cinq ans de prison ferme avaient été requis à l'encontre de deux autres acteurs de la société civile, de "Iyina", Betrand Solo Ngandje et Nadjo Kaina.