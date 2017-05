Tchad : Mahamat Acyl Dagache lancera son livre « Le cris de l'espoir »

L'écrivain Mahamat Acyl Dagache procédera, demain, samedi 16 mars 2017, au CEFOD, lors d'une cérémonie, au lancement officiel de son livre intitulé "Le cri de l'espoir". Ce livre de 80 pages est constitué d'un recueil de poèmes traitant de thèmes riches et variés, entre autres, le vécu quotidien de tous les fils du Tchad et peignant les merveilles du Tchad en abordant les questions sociales.



L’auteur du livre a choisi ce titre "Le cri de l'espoir" pour interpeller les autorités à la prise de conscience, qui est un révélateur d'un avenir radieux pour ce pays qui a connu des périodes de turbulences à un moment donné de son histoire.



Par ailleurs, il met en exergue la bravoure, la ténacité, la générosité, l'hospitalité et la dignité reconnues aux fils et petit-fils de Toumai, ancêtre de l'humanité.



L'écrivain Mahamat Acyl Dagache est né le 11 décembre 1988 à N'Djamena, et a fait ses études primaires à l'École d'Application d'Ardeb-Djoumal et secondaires au collège Source de Progrès.



Après l'obtention du baccalauréat, il poursuit ses études à l'Université de Yaounde II. Ensuite, il est admis à l'École Nationale d'Administration (ENA) et finit en qualité d'Inspecteur de Douane.



Mahamat acyl dagache est promu chef de bureau à Moundou, puis chef de bureau sur le plan internationale en pleine mer sur le Terminal Pétrolier de kribi au Cameroun.



Il est actuellement chef de division adjoint au Régime Économique, à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.