Tchad : Mahamat Annadif Hamid prend les commandes de la base aérienne d'Abéché

Un décret du chef de l'Etat, pris sur proposition du ministre de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre nomme le colonel d'aviation Mahamat Annadif Hamid, des forces armées et de sécurité, au poste de commandant de base aérienne d'Abéché. Le poste était vacant.



Le ministre ministre de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, et celui des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'application du présent décret qui prend effet à compter de ce jour, jeudi 15 juin 2017, date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.