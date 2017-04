Tchad : Mahamat Mbodou Ismael, arrêté sur ordre d'un général et torturé dans un commissariat

Mahamat Mbodou Ismael, âgé de 28 ans, chauffeur de son état, a été détenu du mardi 4 au dimanche 9 avril 2017, au commissariat CA4, situé dans la commune du 4ème arrondissement de la capitale Tchadienne.



Il a été torturé puis brutalisé, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 avril 2017, par 3 policiers à l'aide d'une ceinture et de cables d'électricité, dans sa cellule, sur instruction du commissaire de CA4 (Commissariat du 4ème arrondissement), Abdrehim Al-Assad, jusqu'à ce qu'il perde conscience et soit évacué au Pavillon des Urgences de l'Hôpital Général de Référence National (HGRN), afin d'y recevoir des soins appropriés, d'après le témoignage de la victime.



Les policiers sont ensuite repartis l'extraire de l'hôpital, aux environs de 6 heures du matin, pour le ramener chez lui, d'après une source proche de sa famille.



Mahamat Ismael Mbodou s'est rendu en compagnie de l'un des membres de sa famille à l'hôpital où il a été admis, pour se faire délivrer un certificat médical qui atteste que ce dernier a bel et bien subi un traitement inhumain et dégradant, infligé par la police du CA4.



Le commissaire de CA4, Abdrehim Al-Assad a été contacté par téléphone dans le souci d'équilibrer l'information, hier aux environs de 16 heures par Alwihda Info. "Vous ne savez pas pourquoi Mahamat a été arrêté puis torturé. Je vais vérifier son nom sur la liste des détenus avant de vous rappeler tout de suite", a-t-il affirmé à Alwihda Info.



Toutefois, le commissaire n'a pas tenu sa promesse et n'a plus recontacté la rédaction afin de livrer sa version des faits.



La victime explique que c'est le général de police, Ahmat Tidjani Mbodou qui a ordonné son arrestation auprès du commissaire du CA4, afin de le contraindre à rembourser la somme de 300.000 Francs CFA. La victime aurait obtenu cette somme en paiement de dommages et intérêts, auprès d'un proche du haut gradé de la police qui se serait porté garant.



La victime entend porter plainte devant les juridictions compétentes contre le général de la police Ahmat Tidjani Mbodou qui a ordonné son arrestation pour avoir réclamé ses biens auprès de lui et, le commissaire du CA4, Abdrehim Al-Assad, considéré comme le principal instigateur de ce traitement humiliant et dégradant dans les geôles du CA4, d'après un proche de la victime.