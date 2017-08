Tchad : Mahamoud Ali Seid s'insurge, "aucune tentative ne passera"

Le président de la Coalition des Associations de la société civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), MAHAMOUD ALI SEID a fait ce lundi 28 août, à son siège situé la rue de 40 mètres, un point de presse relatif à la situation socio-politique du Tchad. Il a catégoriquement condamné le comportement relativement puéril et injustifiable de certains acteurs politiques tchadiens en manque de popularité, d’après ses termes.



La Coalition des Associations de la société civile pour l’Action citoyenne (CASAC) accuse les acteurs politiques de chercher désespérément à jeter l’opprobre sur l’image du pays et qui plus est, participent à une campagne de désinformation tendant à déstabiliser le pays.



Par ailleurs, elle demande alors, à toute la classe politique responsable, selon elle, de se mobiliser derrière le gouvernement, pour que cette table ronde de Paris soit une réussite. La Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), rappelle à l’opinion tant nationale qu’internationale, qu’elle ne restera jamais indifférente face aux ennemis de la paix, qui utilisent des méthodes honteuses et indignes pour assouvir les intérêts malsains de certaines officines, tapissent dans l’ombre, et qui ont pour seul leitmotiv la destruction de notre pays.



Le président de la Coalition des Associations de la société civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), MAHAMOUD ALI SEID a estimé que face à la conjoncture de l’heure, l’unité du peuple Tchadien derrière la politique publique est un devoir citoyen, qui devrait incontestablement tous les animer avant d’ajouter que d’autres agitateurs, n’hésitant pas eux, à cracher leur haine contre leurs propres compatriotes, en distillant sur la toile le bluff, le mensonge, l’intox et la désinformation, dans le seul but d’écorner l’image du Tchad.



« Par ailleurs, nous appelons vivement à ce que ce comportement anti-citoyen cesse car le Tchad a plutôt besoin de l’unité de toutes ses filles et fils. Il va sans dire aussi, qu’il serait inadmissible pour nous, d’accepter le comportement de certains acteurs politiques et ceux de la société civile bien évidemment, qui, pour des raisons diverses et variées veulent annihiler les efforts que pose le gouvernement en faveur du bien-être de la population », martèle-t-il.



Le président de la Coalition des Associations de la société civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), MAHAMOUD ALI SEID a déclaré que des groupes armés terroristes -faisant allusion aux rebelles Tchadiens- chercheraient la destruction le Tchad, car dit-il, qu’aucune tentative, qu’aucune chausse trappe ourdi contre le pays ne passera car ils se tiennent debout comme un seul homme, pour défendre cette paix, qui est incontestablement profitable pour toute la population. Et de souligner que les Tchadiens ont suffisamment connu les affres de la guerre, et à ce titre qu’ils ne permettront jamais encore, que des individus malintentionnés, qui plus sont, aventuriers, en accointance avérée avec le terrorisme internationale, puissent accomplir leur souhait de détruire le Tchad.



« Nous en sommes profondément persuadé, que le vrai peuple tchadien avancera comme un seul homme, derrière l’homme de la paix, j’ai nommé son Excellence Idriss Deby Itno. L’heure est enfin venue, pour les vrais patriotes de prouver à la postérité trans-générationnelle de quoi ont-ils été capable dans la construction de leur pays », a affirmé le président de la CASAC MAHAMOUD ALI SEID.