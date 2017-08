Tchad : Majorité présidentielle et opposition protestent contre les agressions extérieures

La coordination de la majorité présidentielle et deux coalitions de l'opposition politique tchadienne ont organisé, ce samedi 26 août 2017, une rencontre de "mise en confiance" pour protester ensemble contre les agressions extérieures et les actions qui sont de nature à freiner le processus de la démocratisation du Tchad.



Cette rencontre constitue un pacte sacré autour des intérêts hautement nationaux tels que la paix, l'unité et la stabilité du Tchad en vue de renforcer l'efficacité des institutions de la république.