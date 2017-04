TCHAD

Tchad : "Marcher, faire des meetings, se rassembler, tout est interdit", Mahamat-Ahmad Alhabo

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Avril 2017 modifié le 17 Avril 2017 - 23:23

Mahamat-Ahmad Alhabo, candidat du Parti pour les libertés et le développement (PLD) aux présidentielles de 2016, et actuel coordinateur du Front de l’opposition nouvelle pour l’alternance et le changement (FONAC), s'est confié à Alwihda Info, dans un entretien à suivre en intégralité dans les prochaines heures.







"La gestion catastrophique de notre pays par le pouvoir MPS, par le Président Déby, c'est eux qui ont mis le Tchad dans la situation que nous vivons aujourd'hui, dans la banqueroute total. Le Tchad a eu des ressources énormes, beaucoup, beaucoup d'argent. Cet argent là est parti où ? Si vous regardez les Panama Papers, dans les paradis fiscaux, il y a 10,76 milliards de dollars au nom du Tchad. Qui a amené cet argent pour le cacher dans les paradis fiscaux ? C'est au nom de qui ? Pourquoi le gouvernement n'en parle pas ? Il faut absolument que cette question soit clarifié. Quand les députés de l'opposition ont déposé une motion de censure pour interpeller le gouvernement pour qu'il vienne s'expliquer devant l'assemblée nationale pour que tout soit su par le peuple tchadien, le gouvernement a refusé, parce qu'il a des choses à cacher. Si sa gestion était transparente, très claire, il serait venu à l'assemblée pour répondre aux questions", a souligné Mahamat-Ahmad Alhabo.

