Tchad : Médias et comédiens au parc de Zakouma pour protéger l'environnement

AM-TIMAN : Une équipe des médias locaux et comédiens, intervient à la rescousse du Parc National de Zakouma pour protéger l’environnement.



Créé en 1963 et situé au sud du Tchad entre trois régions (Salamat Guera et Moyen-Chari), le Parc National de Zakouma couvre une superficie de trois mille kilomètres carrés. Zakouma, est le premier parc national au Tchad.



Le parc de Zakouma a, surtout beaucoup souffert de la période de guerre qu’a connue le pays. Depuis 1989, un programme de restauration, est soutenu par l’Union Européenne pour permettre à l’écosystème de se pérenniser dans ce joyau qui est en attente d'inscription à la liste de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), comme patrimoine mondial. La protection de l’environnement, interpelle tout tchadien et c’est dans le souci d’apporter sa contribution en faveur de l’écosystème, qu’une équipe composée des médias locaux, notamment Alwihdainfo.com, de la Radio communautaire d’Am-Timan, et deux troupes théâtrales de la ville, (Zakouma Culture et Leaders de Jeunes), a séjourné du 18 au 19 mars 2017, dans le Parc National de Zakouma pour sensibiliser la population dans le domaine de la protection de la faune et de la flore.



Le thème : « Lutte anti braconnage et feu de brousse », a été presenté le dimanche 19 mars, dans le village Goz-Djarat, situé à l’entrée est du parc. La production théâtrale est organisée dans la cour du CEG de Goz-Djarat, où des centaines de personnes (population et élèves du complexe scolaire) avaient pris part. Tout est passé en présence de Joao Salgueiro, expert en éducation environnementale, accompagné de Hissein Abakar Hissein, Directeur du CEG et Haltebaye Ndoyoïngar, responsable du complexe scolaire, ainsi que des enseignants. Même si le braconnage est maîtrisé, le feu de brousse menace toujours l'écosystème. Pendant le séjour de l'équipe, un feu de brousse géant d'origine inconnue, a consumé la forêt à plus d'une dizaine de kilomètres sur la route allant de Goz-Djarat à Zakouma.



Après l'activité, l'équipe a eu à faire une visite guidée aux locaux du complexe. Le Directeur du CEG, Hissein Abakar Hissein, a fait une présentation de la situation scolaire de son établissement. L'école de Goz-Djarat, est publique et créée en 2008, mais par la suite, le projet qui gère le parc, l'a instituée en internat où des cours dont une matière sur l'environnement, sont enseignés à des enfants qui viennent de la zone périphérique du Parc.



L'effectif scolaire au niveau du CEG est de 180 élèves dont 67 filles. Le Directeur du CEG nous a précisé que les élèves ne sortent du complexe que le week-end, pour rentrer le dimanche à 15 heures. Les matériels didactiques sont uniquement fournis par le projet en charge du parc. Par ailleurs, le Directeur nous a aussi fait savoir que des ballons et d’autres équipements sportifs de diverses disciplines sont disponibles sans être exploités par manque d’encadreur. Le complexe manque de maître d'Education Physique et Sportive, et de professeur de langue arabe.



A la fin de l’activité, les responsables du parc ont beaucoup salué ce geste. Par la même occasion, ils ont sollicité l'intervention de l'équipe pour d'autres actions de ce genre. Comme prévu, le Chef de mission a promis une autre descente de l’équipe pour apporter un appui à la protection de l'environnement.