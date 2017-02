Tchad : Nagoum Yamassoum devient Secrétaire général de la Présidence

L'ex-Président du conseil constitutionnel, Nagoum Yamassoum a été nommé Secrétaire général de la Présidence, apprend-t-on d'un décret du chef de l'Etat. Il remplace à ce poste Bedoumra Kordjé.



L'ancien ministre Issa Ali Taher remplace Mahamat Djidda, en tant que secrétaire général adjoint de la Présidence.



Homme de confiance et diplomate respecté, Nagoum Yamassoum avait quitté son poste de Président du conseil constitutionnel le 26 janvier dernier, avant d'être nommé conseiller spécial à la Présidence de la République.



Il a occupé plusieurs postes ; Premier ministre du 14 décembre 1999 jusqu'à sa démission le 12 juin 2002, il a été ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine du gouvernement de Moussa Faki du 24 juin 2003 au 8 août 2005.



Fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, puis de la coopération, en 1990, il est nommé professeur de droit public et doyen de la faculté de droit de Ndjaména.



À partir de 1992, sa carrière prend un nouveau tournant. Il a été successivement directeur adjoint du cabinet du Président, puis ministre de l’éducation, secrétaire général de la présidence de la République, conseiller juridique du Président, ou encore ministre de la culture.