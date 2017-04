Tchad : Phase préparatoire de l’UJT pour la célébration de la journée internationale de la presse

L’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) célèbrera, le 3 mai 2017, à N’Djamena, la journée mondiale de la liberté de presse, placée sous le thème « Des esprits critiques pour des temps critiques : Le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives ».



Cette journée permettra aux hommes de medias, de par le monde, de faire une rétrospective, de se retrouver et d’évaluer le chemin parcouru, qui leur offre ainsi l’opportunité de réfléchir sur les conditions d’exercice du journalisme et de la liberté de presse.



Elle contribue à faire cimenter les principes fondamentaux de cette liberté et à rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur profession.



Cette célébration sera marquée par diverses manifestations à savoir deux conférences débats sur les thèmes « Le rôle de médias dans la promotion de la paix au Tchad » et « Les Défis de la professionnalisation du journalisme », animés respectivement par Abderamane Ali et Topons CELESTIN, ainsi que des interventions du ministre de la Communication, du président de l’UJT et du président de Haut Conseil de la Communication.



Pour cette édition, un match de football mettra aux prises, le 2 mai 2017, au Stade Idriss Mahamat Ouya, l’équipe de communicateur à celle du personnel de l’aviation civile.