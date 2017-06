Tchad : Plus de 30 nominations au ministère de la production, irrigation et équipements agricoles

Plusieurs décrets (n°723, 724) du chef de l'Etat, sur proposition Ministre de la production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, nomme plusieurs personnalités à des postes de responsabilités :



Directeur de cabinet : Florent Guedna

Conseiller technique : Bedingar Toumba

Conseiller juridique : Adoum Hissein



Secrétariat général : Abdelkhader Atidjani

Secrétaire général adjoint : Kagné Pombé

Inspecteur général : Gualmaye Allafouza Toké

Inspecteur en charge de l'administration et des finances : Setkou Waïdou

Inspecteur en charge de l'agriculture : Warrou Zezereti Allifa

Directeur général des études, de la politique agricole, de la planification et des suivis : Hassan Guihini

Directeur des suivi et évaluations des projets et programmes : Abdoulaye Moussa Abdramane

Directrice adjointe : Kourabené Valérie

Directrice de la politique et de la planification : Madjibé Odette

Directeur de la législation et de la réglementation : Mbainomtaye Issac

Directeur général du génie rural : Brahim Djazzam

Directeur de l'hydraulique agricole : Hassan Ali Djorkodeï

Directeur des équipements ruraux et de la mécanisation agricole : Oualemdom Bétéangar

Directeur adjoint : Salim Ben Abderahim Mahamat

Directeur général adjoint de l'analla : Gouapal Akoul Idriss

Directeur des ressources humaines et du matériel : Ali Youssouf Mahamadine

Directeur adjoint : Ahmed Dougouna



Ecole technique de Bâ-lli

Directeur : Alkhéré Thomas



A suivre...