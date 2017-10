Tchad : Plusieurs hauts cadres de l’autorité de l’aviation derrière les barreaux

Les passations de service entre le Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC), entrant Mahamat Adjam, le sortant Moustapha Abakar, et les Directeurs Généraux Adjoint ont eu lieu ce mercredi matin.



Le passage de témoin a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'aviation civile, Douga Fathi en présence de quelques éléments de la police judiciaire.



A la fin de la cérémonie, l’ex-directeur général de l'ADAC, Moustapha Abakar et l’ancien directeur général adjoint de l'Autorité de l'Aviation Civile, Alladoum Service ont été reconduits sous escorte policière à la Coordination de la Police Judiciaire où ils sont en garde à vue depuis quelques jours.



Le Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC), Moustapha Abakar, le Directeur Général Adjoint, Alladoum service, le Directeur du Transport Aérien, Abdelkhadir Mahamat Seid, l'expert Camerounais Peter et le responsable d'Air Inter1 Matias ont été auditionnés le 29 septembre dernier puis placés en garde à vue.



Dans un premier temps, le Directeur Général de l'ADAC, Moustapha Abakar avait finalement été libéré -peu après son audition- dans l'après-midi du 29 septembre. Toutefois, il avait été rappelé par la police judiciaire pour regagner ses anciens collaborateurs écroués à la Coordination de la PJ situé derrière le Lycée Sacré-Cœur.



Ces hauts responsables de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC) ont initialement été suspendus de leurs fonctions suite au scandale d'un avion immatriculé au Tchad qui aurait transporté des armes vers la Syrie, ce qui serait en partie à l'origine de la sanction américaine.