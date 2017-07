Tchad : Plusieurs nominations à l'Etat-major des armées

Un décret du chef de l'Etat nomme, sur proposition du ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, plusieurs officiers à l'Etat-major des Armées.



Nomination au Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre :



La direction de l'État Major des Armées :

Chef de Bureau B3 : Général de Brigade Abdramane Youssouf Meri

Chef de Bureau B4 : Colonel Bachar Abakar Mahamat Abdi

Commandant de groupement adjoint des Écoles interarmées : Général de brigade Idriss Gade Abdramane

Conseiller Technique National : Lieutenant colonel Abakar Youssouf Talha



Le bureau "B3" est chargé de l'entrainement et des opérations, tandis que le bureau "B4" est chargé de la logistique.