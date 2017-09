Tchad : Plusieurs nominations par décret dans l'administration territoriale

Une série de 6 décrets signés par le chef de l'Etat procède à des nominations à des postes de responsabilité dans les communes de moyen exercice, dans les unités administratives territoriales et dans les secrétariats généraux de région et de département. Il s'agit notamment des Préfets, sous-préfets, et Présidents des comités de gestion à Kalaït et à Bagassola.



Les décrets en audio ou en téléchargement :