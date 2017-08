Tchad: Pour la CASCIDHO, les opposants à la table ronde sont des "groupes minoritaires d'apatrides"

Le coordinateur national des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye, a fait, ce samedi 26 août, au siège de Ladite association au quartier Sabangali, un point de presse relatif à la situation Socio-politique du Tchad.



La CASCIDHO se réjouit de l'initiative du président Déby qui a rencontré hier vendredi la société civile tchadienne avec pour seul but d'apaiser le climat socio-politique, consolider la paix et impliquer directement les forces vives dans les grandes orientations de la politique de la nation basée sur la réactualisation du Cadre National du Dialogue Politique (CNDP) et l'organisation du forum pour les réformes des institutions.



Le coordinateur national de la Coordination des Associations de la Société Civile et Défense des Droits de l'Homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye condamne toutes velléités déstabilisatrices qui proviendrait du Qatar, étant reconnu de part le monde comme un pays qui finance et entretien le terrorisme international, d'après ses propres termes.



Il a lancé un appel à toutes les nations qui luttent contre le terrorisme à une prise de conscience face à ce danger d'une grande envergure qui non seulement vise le Tchad mais l'Afrique subsaharienne.



Par ailleurs, il estime qu’au vu des retombées économiques et financières que le Tchad attend des assises de Paris, toutes les forces politiques et sociales du pays, "qui aiment ce beau pays le Tchad", doivent de toutes considérations, se souder derrière le gouvernement qui pilote ce projet salutaire pour l'émergence du Tchad. « Ce qui est important à souligner et que nous insistons là-dessus, en tant qu'acteur de la société civile, pendant que les lampions sont entrain de s'éteindre sur les préparatifs de la table ronde de Paris, pendant que le peuple Tchadien et les forces socio-politiques responsables sont unanimes autour du Programme national du Développement, nous apprenons que des agitations d'une minorité des groupuscules d’apatride à Paris se préparent pour organiser un prétendu sabotage de ces assises. C'est triste et regrettable », déplore le coordinateur de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye.



En outre, la CASCIDHO en appelle à la conscience patriotique et au sens de responsabilité de tous car, dit-elle, le Programme national du Développement "c'est le Tchad et le Tchadien".