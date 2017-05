Tchad : Purge à la police nationale

Deux autres fonctionnaires de Police ont été révoqués, il y a une quinzaine de jours, par un décret en date du 14 avril 2017, en plus du commissaire Mahamat Youssouf Molly (matricule 67810). Il s'agit du commissaire de Police, Kamai Salah Adiguei et du Gardien de la Paix, Ahmat Togoi Maide.S'agissant du Commissaire de Police, Kamai Salah Adiguei (matricule 67918), il est accusé, d'après une fiche n°319 d'information de l'ANS (DFG) en date du 27 mars dernier, de "tentative d'assassinat, coups et blessures volontaires commis sur son chef hiérarchique".Le Gardien de la Paix, Ahmat Togoi Maide (matricule 130774), d'après une fiche n°49 des renseignements généraux, en date du 3 mars dernier, est accusé d'avoir "abandonné son poste", après avoir été "surpris sans ordre de mission parmi des orpailleurs à Ounianga, dans un véhicule intercepté par les forces de défense et de sécurité".C'est au total trois fonctionnaires qui ont été révoqués, avec suspension des droits à pension.Le décret a été signé, à la suite d'une délégation de signature du chef de l'Etat, par le Premier ministre Pahimi Padacke Albert, et contresigné par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmat Mahamat bâcher.