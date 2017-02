Tchad : Quatre tortionnaires transférés à Koro-Toro, jusqu'à 8 ans de prison ferme

La sentence est tombée cet apres-midi, à 13h 46 min, au tribunal de Grande Instance de N'Djamena, à la chambre de comparution immédiate. La justice a condamnée trois jeunes hommes à 8 ans de prison ferme et un quatrième à 5 ans.



​Ils ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires, complicité d'enlèvement et séquestration, et administration de substances nuisibles. Les coupables vont probablement faire appel de leur condamnation.



Les coupables ont torturé, séquestré et cadenassé les testicules de 3 jeunes suspectés d'avoir opéré une tentative de vol à domicile.



Les quatre tortionnaires ont immédiatement été placés sous mandat de dépôt et transférés à la prison Koro-Toro, située dans la septentrionale du Tchad, pour y purger leur peine.