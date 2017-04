Tchad : Que s'est-il passé à la Présidence de la République ce matin ?

Un militaire a tué ce matin à l'aide d'une arme à feu un de ses collègues militaires de la garde républicaine, suite à une violente altercation. L'auteur présumé de ce tir a réussi à s'échapper avant d'être rattrapé à Farcha et fusillé par les proches de ce dernier. Il est mort sur le coup.



Au total, deux militaires ont été tués suite à des querelles intestines. Les hommes en treillis du président Déby sont caractérisés par une indiscipline criarde dans ses rangs, ce qui est à l'origine de plusieurs morts tragiques tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur, même si l'armée Tchadienne est considérée comme l'une de plus aguerrie, et à la fois redoutée sur le continent.