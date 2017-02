Tchad : Qui est le nouveau ministre des finances, Diguimbaye Christian Georges ?

Économiste et Financier ayant une solide expérience d’environ vingt-neuf (29) ans dans les domaines financiers, économiques et du développement.



Il a travaillé au sein de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), la Banque Africaine de Développement (BAD), et la Banque Agricole et Commerciale (BAC) au Tchad.



En outre, Monsieur DIGUIMBAYE Christian Georges possède d’excellentes aptitudes en matière de négociations internationales de haut niveau, notamment avec le Fonds Monétaire International, dans les accords de prêt octroyés par la BAD à ses Etats membres, ainsi que dans les négociations avec des nouveaux actionnaires pour leur entrée dans le capital d’une banque primaire. Ceci, du fait de son expérience à la BAD, à la BAC et en tant que Ministre des Finances et du Budget.



Cette expérience s’est également enrichi des questions sensibles touchant l’ensemble du Continent africain, comme l’intégration régionale, les politiques relatives au changement climatique, les programmes de sécurité alimentaire etc., en tant que Coordonnateur du Bureau d’appui au Secrétariat Conjoint de l’Union Africaine (UA), de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA).



Les défis auxquels l’Afrique fait face en termes d’harmonisation des politiques pour de meilleurs résultats, constituent l’une des priorités sur lesquelles se focalisent l’activité du Coordonnateur du Bureau d’Appui.



Ce riche parcours professionnel repris ci-après, lui a valu d’occuper de hauts postes de responsabilité:



· Depuis le 5 février 2017 Ministre des Finances et du Budget ;



· D’octobre 2013 à février 2017: Coordonnateur du Bureau d’Appui au Secrétariat conjoint de la Banque Africaine de Développement, de l’Union Africaine, et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique ;



· D’août 2011 à janvier 2013 : Ministre des Finances et du Budget ;



· De janvier 2009 à août 2011 : Directeur Général de la Banque Agricole et Commerciale (Tchad) ;



· De juin 2000 à décembre 2008 : Cadre Supérieur puis chargé principal des décaissements à la Banque Africaine de Développement ;



· De 1987 à 2000 : chef de service à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (où il a occupé plusieurs fonctions).



Monsieur DIGUIMBAYE Christian Georges est titulaire d’un Diplôme d’études supérieures en Economie, en Gestion, et est spécialisé dans les questions monétaires, né le 03 Juillet 1963 à N’Ndjamena, Marié, père de 5 enfants. Il parle français, anglais et a une parfaite maîtrise de l’arabe tchadien.